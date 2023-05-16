ВМС Китая провели учения с боевыми стрельбами в западной части Тихого океана

ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) провели учения с боевыми стрельбами в западной части Тихого океана. Об этом говорится в сообщении Южной зоны боевого командования НОАК, размещенном во вторник в ее официальном аккаунте в мессенджере Wechat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Учения проходили в вышеуказанном районе с участием эсминцев "Ляонин" и "Хуаншань". В ходе маневров, указывается в сообщении, отработали совместные действия по отражению атаки с воздуха. Палубные орудия поразили воздушную цель. На опубликованных фотографиях видно, что в учениях был задействован вертолет.

Дата их проведения и другие подробности в сообщении не приводятся.