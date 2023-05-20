Зеленский поедет на саммит G7 в Японию и встретится с Байденом

Президент Украины Володимир Зеленский лично примет участие в саммите "Группы семи" (G7) в японском городе Хиросима.

Как передает Trend со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак во время телемарафона.

"Да, я могу это подтвердить" - сказал он.

Ермак также сообщил, что Зеленский с президентом США Джо Байденом "будет встречаться в ближайшие дни" для обсуждения создания международной коалиции самолетов и "много других вопросов".

"Сегодня можно сказать официально о создании коалиции самолетов, и это говорит о том, что Украина очень скоро будет иметь все необходимое для защиты неба, наших городов и наших граждан", – отметил глава Офиса президента.