Южная Корея намерена запустить ракету "Нури" 25 мая

Южная Корея намерена провести третий запуск ракеты "Нури" в четверг в 18:24 по местному времени (13:24 GMT+4). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея.

Указывается, что власти сумели решить техническую проблему, которая привела к отмене запуска в среду за несколько часов до запланированного старта.

Накануне первый заместитель министра науки и информационно-коммуникационных технологий О Тхэ Сок объяснил перенос пуска тем, что во время подготовки к запуску при проверке клапана подачи низкотемпературного гелия "произошла ошибка связи между компьютером управления запуском и компьютером управления оборудованием стартовой площадки".

Ракета должна вывести на орбиту малый спутник NEXTSat-2 и семь кубсатов.

В октябре 2021 года состоялся первый пуск ракеты "Нури" полностью южнокорейской разработки. Она сумела достичь заданной высоты 700 км, но вывести макет спутника на орбиту не удалось. 21 июня 2022 года состоялся второй - успешный - запуск. Южная Корея вывела на орбиту макет спутника массой 1,3 тонны, а также спутник для проверки характеристик полета.