Дэниел Чжан покинет пост гендиректора Alibaba

Китайская компания Alibaba, мировой лидер онлайн-торговли, объявила, что с 10 сентября Эдди Ву займет пост генерального директора, сменяя на этой должности Дэниела Чжана. Председателем совета директоров Alibaba станет Джозеф Цай. Эта информация содержится в заявлении, распространенном компанией во вторник, сообщает Trend.

Дэниел Чжан (Чжан Юн по-китайски) останется руководителем подразделения облачных технологий (Cloud Intelligence Group). Он отметил, что в связи с важностью этого подразделения и его предстоящим преобразованием в полностью самостоятельную компанию настало время для этого перехода.

В марте было объявлено, что Alibaba проведет крупную корпоративную реструктуризацию своего бизнеса, самую масштабную за всю историю компании. Alibaba была основана Джеком Ма более двух десятилетий назад в городе Ханчжоу, расположенном в восточной провинции Чжэцзян. В рамках этой реорганизации планировалось создание шести независимых подразделений, включая облачные технологии (Cloud Intelligence Group), электронную коммерцию Taobao-Tmall, интеллектуальные логистические операции Cainiao, группу по обслуживанию местных сервисов, отдел глобальных бизнес-операций Global Digital Business Group, а также отдел цифровых медиа и индустрии развлечений.