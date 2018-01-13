Россия в 2017 году продала оружие более чем на $14 млрд

13 января 2018 10:58 (UTC+04:00)

Россия в 2017 году экспортировала вооружение на сумму свыше $14 млрд, сообщил "Интерфаксу" в субботу российский источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).

"На экспорт в прошлом году поставлено вооружение и военная техника на сумму более $14 млрд", - сказал собеседник агентства.

В конце декабря помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин заявил, что у России появились новые партнеры - "страны, которые ранее никогда не обращались к России за вооружением".

В конце августа глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев сообщил, что портфель экспортных заказов на российское вооружение и военную технику составляет порядка $47-50 млрд.

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