Отец погибшей в московском детсаду трехлетней азербайджанки рассказал о ее жалобах

17 февраля 2018 12:24 (UTC+04:00)

Отец погибшей в детском саду в Новом Москве трехлетней азербайджанки Ниязи Рзаев рассказал каналу "360" о своей дочери и обстоятельствах ее гибели, сообщает РИА Новости.

Семья Рзаевых переехала в Москву два года назад, у них трое детей. Старшая девятилетняя дочь ходит в школу, средний шестилетний сын — в тот же детский сад, что и младшая.

По словам отца, девочке не нравились воспитатели, потому что они кричали на других детей. Сотрудники детсада все отрицали и говорили родителям, что воспитанников никто не обижает. Рзаев признался, что дочь могла немного покапризничать, но в садике она проводила не так уж много времени: ее всегда забирали до 12.30.

Именно в это время ему и позвонили в пятницу, 16 февраля.

"Я был на работе. Позвонили, сказали, что нам срочно надо приехать. Я спросил: "Что-то серьезное? Сказали, что вот такой случай, и вам надо приезжать". Приехали, смотрю, лежит без сознания. Сказали, что ребенок на улице играл и вдруг упал и сознание потерял", — рассказал отец.

По его словам, месяц назад семья сдавала все анализы. Девочка была здорова.

В пятницу утром воспитательница и нянечка сада №2120 "Белоснежка" вывели на прогулку младшую группу. Уже после того, как детей привели обратно, взрослые не досчитались одной воспитанницы и побежали обратно во двор. Девочка 2014 года рождения лежала на снегу, прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Дети рассказали, что в конце прогулки погибшая девочка пошла забирать игрушки из домика, где они все вместе играли. Там ее позже и нашли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей" и "Халатность". Всех сотрудников детсада направили на допрос.

Куратор образовательных организаций Троицкого и Новомосковского округов Павел Карпов опровергает сообщения о том, что воспитатели просто забыли девочку. По его словам, директор школы, в ведении которой находится и детский сад, рассказала, что "ребенок находился на прогулке в группе из 25 детей под постоянным присмотром двух воспитателей" и "девочке стало плохо".

"Незамедлительно была вызвана скорая помощь, а также оказаны первичные реанимационные действия. К несчастью, девочку не удалось спасти", — подчеркнул куратор.

Руководитель столичного департамента образования Исаак Калина, в свою очередь, отметил, что выводы о причинах инцидента будут сделаны, когда расследование завершится.

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