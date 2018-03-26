Тела 19 погибших при пожаре в Кемерово доставили на опознание

Девятнадцать тел погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово доставлены для опознания в соответствующие учреждения, заявил глава МЧС России Владимир Пучков, передает РИА Новости.

"Я попрошу на особый контроль и департамент здравоохранения, и все соответствующие службы поставить организацию идентификации. Девятнадцать тел погибших у нас доставлены уже в соответствующие учреждения для проведения экспертизы. Все процессуальные действия идут быстро, оперативно, решать все вопросы, опять же, оказывая конкретную адресную помощь родным и близким. Это очень тяжелая процедура, но это наш прямой долг", — сказал Пучков во время селекторного совещания оперативного штаба.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 48 человек.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).

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