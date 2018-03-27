Путин объявил 28 марта днем траура в связи с трагедией в Кемерово

Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе дети. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали несколько человек.

Сегодня утром в Кемерово прилетел Владимир Путин. Он возложил цветы к стихийному мемориалу у здания ТЦ, посетил пострадавших и провел совещание, посвященное ликвидации последствий пожара.

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