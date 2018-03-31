В Кабардино-Балкарии произошло ДТП с микроавтобусом, есть жертвы

31 марта 2018 23:23 (UTC+04:00)

Четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате столкновения пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

"Около 20.00 по московскому времени в субботу на 398-м километре автодороги "Кавказ" произошло столкновение автомашины "ВАЗ-2112" и пассажирского микроавтобуса Mercedes, осуществлявшего перевозку по маршруту Ставрополь — Нальчик", — говорится в сообщении.

В результате ДТП, по предварительным данным, водитель и три пассажира легкового автомобиля погибли на месте происшествия, еще два человека из микроавтобуса в тяжелом состоянии госпитализированы в лечебное учреждение.

"Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работает следственно-оперативная группа", — отмечает ведомство.

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