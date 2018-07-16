Встреча Путина и Трампа тет-а-тет длилась дольше запланированного

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе, продолжавшаяся два часа десять минут, завершилась, передает РИА Новости.

Изначально на беседу тет-а-тет протокол отводил 1,5 часа.

Перед встречей президент России заявил, что настало время поговорить обстоятельно.

Далее по графику — переговоры в расширенном составе, которые, согласно договоренностям, займут 1 час 45 минут.

Саммит в Хельсинки — первая полноформатная встреча Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Он проходит в президентском дворце в центре финской столицы.

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