В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

13 сентября 2018 12:10 (UTC+04:00)

Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 45 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция — четыре, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Не уменьшается количество нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 45 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 25, Алеппо – 17, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Идлиб – три, Хама – один", — говорится в документе на сайте Минобороны.

Сообщается, что в течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведена гуманитарная акция в населенном пункте Эд-Дахабия провинции Алеппо, в рамках которой было выдано 450 продовольственных наборов весом 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 42 человека.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, не изменилось — 234.

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