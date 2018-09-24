Сергей Шойгу: Комплекс С-300 укрепит боевые возможности сирийской ПВО

24 сентября 2018 13:23 (UTC+04:00)

Россия в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300, заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

"Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", — отметил он.

По словам Шойгу, С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Министр напомнил, что Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

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