В России вводят новые правила регистрации автомобилей

27 сентября 2018 17:53 (UTC+04:00)

МВД России с 6 октября вводит новые правила регистрации транспортных средств, теперь впервые стало возможно зарегистрировать автомобиль с электронным паспортом транспортного средства (ПТС) в подразделении ГИБДД. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в четверг.

"Приказом определяется порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами, имеющими электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе. В случае их утраты, приведения в негодность или несоответствия утвержденному образцу реализована возможность замены или получения дубликата. Таким образом заявители сами определяют, какой тип ПТС для них предпочтительнее", - сказала Волк.

Кроме того, по ее словам, приказом закрепляется антикоррупционный механизм выдачи госзнаков - увеличивается срок их хранения по заявлениям собственников транспортных средств с 180 до 360 суток.

"Документом также регулируется и значительно упрощается порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля - теперь достаточно представить автомобиль на осмотр, по результатам которого сведения о номере двигателя будут внесены в паспорт транспортного средства и информационные системы Госавтоинспекции. Главное, чтобы замененный двигатель был того же типа и модели, что и ранее установленный на транспортном средстве, не находился в розыске и имел оригинальную заводскую маркировку", - отметила представитель МВД.

По ее словам, также уточнены процедуры выдачи регистрационных знаков "Транзит" на вывозимые транспортные средства, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации транспортного средства и являющихся основанием к проведению соответствующего регистрационного действия.

Приказ вступает в силу 6 октября этого года. Проект приказа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

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