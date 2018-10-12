Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного и получил в подарок машину

Региональный общественный фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова подарил российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Хабибу Нурмагомедову автомобиль за победу над ирландцем Конором Макгрегором. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, добавив, что спортсмену также присвоено звание почетного гражданина Грозного.

"Мэр города Грозного Ибрагим Закриев сообщил о присвоении Хабибу [Нурмагомедову] звания "Почетный гражданин города Грозного". Указом главы Чеченской Республики отцу и тренеру спортсмена - Абдулманапу Нурмагомедову - присвоено звание "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики". Фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова преподнес бойцу ключи от автомобиля", - написал Кадыров.

Глава Чечни уточнил, что это произошло на торжественном ужине, который Кадыров устроил в честь приезда Нурмагомедова в Грозный.

Нурмагомедов победил Макгрегора удушающим приемом в четвертом раунде на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Россиянин защитил чемпионский титул в легком весе, одержав свою 27-ю победу в карьере, не потерпев при этом ни одного поражения.

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