Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле острова Хоккайдо

15 апреля 2019 05:02 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано утром в понедельник возле японского о. Хоккайдо, в населенных пунктах Сахалинской области его не ощутили, сообщили агентству "Интерфакс" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Оно произошло в понедельник рано утром с эпицентром у юго-восточного побережья японского острова Хоккайдо, в 200 км юго-западнее города Южно-Курильска (остров Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области), на глубине 36 км", - рассказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что за прошедшие выходные дни на территории Сахалинской области зарегистрировано шесть землетрясений, одно из них магнитудой 3,5 зафиксировано в субботу на севере Сахалина. Все эти сейсмические события в населенных пунктах региона не ощутили.

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