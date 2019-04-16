Исследование: каждая третья семья спорит, выбирая имя ребенку

16 апреля 2019 04:47 (UTC+04:00)

Треть опрошенных российских семей призналась, что спорила при выборе имени для своего ребенка, свидетельствуют результаты исследования проекта "Mail.ru Дети", имеющиеся в распоряжении РИА Новости, передает Trend.

Согласно данным исследования, большинство российских родителей заранее думают, как назвать ребенка, треть респондентов (31%) определилась еще до планирования беременности, 26% — когда узнали пол малыша, а сразу после родов приняли решение 27%.

"В процессе выбора имени треть семей (30%) сталкивалась с разногласиями. Недопонимания возникали как между супругами (41%), так и с родителями пары (40%), и с другими родственниками (17%). Однако несмотря на это, окончательное решение принимали в основном оба родителя (51%) или только мать (31%)", - говорится в тексте исследования.

Говоря о том, по какому принципу было выбрано имя ребенка, более половины (52%) родителей признались, что ориентировались на красоту его звучания. Значение имен изучали 12% родителей, а каждый десятый (10%) назвал ребенка в честь родственника.

Для 60% родителей важно, чтобы имя, фамилия и отчество гармонично сочетались. Также 22% родителей рассказали, что стремились вложить в имя определенный смысл ("сила", "мудрость" и так далее).

Исследование проводилось с 29 марта по 5 апреля среди 32,5 тысяч пользователей проекта.

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