В России столкнулись два экскурсионных автобуса, много пострадавших

9 июня 2019 11:12 (UTC+04:00)

Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи, пострадали 11 человек, среди которых один несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю, передает Trend.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости о 15 пострадавших при столкновении экскурсионного автобуса и микроавтобуса.

"На пересечении Старообрядческой и Таврической в городе Сочи произошло столкновение двух экскурсионных автобусов, в результате чего, по предварительным данным, пострадало 11 человек, среди которых несовершеннолетний", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Он также отметил, что на месте ДТП в настоящее время работает оперативно-следственная группа.

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