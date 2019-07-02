У берегов Камчатки произошли три землетрясения

2 июля 2019 00:54 (UTC+04:00)

Три землетрясения магнитудой от 4,5 до 5,1 произошли за сутки у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные службы срочных донесений города Обнинск, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Два землетрясения произошли в акватории Тихого океана. Эпицентр первого сейсмособытия магнитудой 4,5 находился в 88 километрах восточнее поселка Усть-Камчатск, эпицентр второго землетрясения магнитудой 4,6 - в 145 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще одно землетрясение магнитудой 5,1 было зафиксировано в 105 километрах юго-западнее села Никольское Алеутского района (остров Беринга, Командорские острова).

"Все три сейсмособытия нецунамигенные, в населенных пунктах Камчатского края не ощущались. Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали", - добавляют в спасательном ведомстве.

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