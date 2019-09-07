В Европарламенте предложили отменить санкции против России

7 сентября 2019 18:51 (UTC+04:00)

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Политик заявил, что поддерживает позицию президента Эммануэля Макрона, который заявил о необходимости "прояснить" отношения с Россией для достижения стабильности в Европе.

"Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю и мы останемся на обочине", - заявил Марианив эфире радиостанции France Info.

Он подчеркнул, что первым действием на пути к нормализации отношений с Россией должна стать отмена или, как минимум, смягчение санкций.

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