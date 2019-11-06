Сергей Лавров прокомментировал новое сокращение Ираном обязательств по СВПД

6 ноября 2019 16:39 (UTC+04:00)

Иран сокращает свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не нарушая договор о нераспространении, все шаги Тегерана верифицируются МАГАТЭ, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы прекрасно понимаем, почему Иран сокращает свои обязательства. Он снижает уровень выполнения обязательств, которые в соответствии с резолюцией Совета безопасности являются добровольными и напрямую завязаны на обязательства других стран обеспечивать законные экономические интересы Ирана", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Но отмечу, что все шаги Ирана по сокращению упомянутых обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ и при присутствии инспекторов МАГАТЭ без каких-либо нарушений положений Договора о нераспространении ядерного оружия и положений так называемого дополнительного протокола к соглашению о гарантиях", - добавил глава МИД РФ.

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. В среду Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо.

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