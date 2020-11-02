Производство бензина в России в октябре сократилось на 11,6%

Россия в октябре 2020 года сократила производство бензина на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года - до 2,99 млн т. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Выпуск дизельного топлива за отчетный период снизился на 14,8% - до 5,7 млн т, производство мазута - на 8,8%, до 3,48 млн т. В целом объем нефтепереработки в октябре сократился на 11,3% - до 21,4 млн т.

По итогам января - октября 2020 года производство бензина в РФ снизилось на 4,2% - до 31,95 млн т, дизельного топлива - выросло на 0,3%, до 65 млн т. В целом объем нефтепереработки сократился на 4,7% - до 223 млн т.

Добыча нефти и газового конденсата в России в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 11,5%, до 42,2 млн тонн,сообщили в ЦДУ ТЭК. С начала года добыча уменьшилась на 8,2%, до 429,1 млн тонн.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с мая этого года. В целом по году РФ снизит производство нефти примерно на 10% год к году.

Согласно данным по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), "Роснефть" в октябре снизила добычу нефти на 12,4%, до 16,2 млн тонн (с начала года - на 9,3%, до 164,5 млн тонн). Добыча "Лукойла" за тот же период сократилась на 13,8%, до 6 млн тонн (с начала года - на 9,3%, до 61,8 млн тонн).

"Сургутнефтегаз" в октябре снизил добычу на 14,9% - до 4,4 млн тонн, с начала года на 8,9% - до 46 млн тонн. Компания "Газпром нефть" за месяц добыла 4,6 млн тонн, что на 8% ниже показателя годом ранее, с начала года компания сократила добычу на 6%, до 47,6 млн тонн.

Добыча "Татнефти" в октябре уменьшилась на 12,9% - до 2,18 млн тонн, с начала года сокращение составило 12,6% - до 21,7 млн тонн, добыча нефти у "Новатэка" за месяц - 1 млн тонн (рост на 2,3%), с начала года - 9,75 млн тонн (сокращение на 1,5%).

Операторы соглашения о разделе продукции сократили добычу нефти и конденсата в октябре на 4,4%, до 1,18 млн тонн, а с начала года на 4,4%, до 11,7 млн тонн.

Экспорт нефти из России в октябре 2020 года составил 19,339 млн т, что на 18,9% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

При этом с начала года поставки российской нефти за рубеж снизились на 12,5% - до 195,488 млн т.

Россия участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое действует с мая этого года. В рамках этой сделки РФ в целом по году снизит добычу нефти на 10% год к году.

Экспорт нефти из России в дальнее зарубежье в октябре, по данным ЦДУ ТЭК, сократился на 21,4% - до 17,77 млн т (с начала года снижение на 11,4% - до 185,259 млн т), объем поставок в ближнее зарубежье при этом в прошедшем месяце вырос на 28,5% - до 1,568 млн т (с начала года упал на 28,7% - до 10,228 млн т). Транзит нефти в октябре снизился на 20,5% и составил 1,544 млн т (с начала года транзит снизился на 1,8%, до 16,291 млн т).

На внутренний рынок в октябре поставлено 21,707 млн т нефти, что на 10,5% меньше, чем годом ранее. В январе - октябре поставки снизились на 4,6% - до 228,998 млн т.

Объем производства электроэнергии в России в октябре 2020 года снизился на 3,8% в сравнении с показателем за октябрь 2019 года, до 89,6 млрд кВт ч, говорится в материалах ЦДУ ТЭК.

Потребление электроэнергии в России за отчетный месяц сократилось на 2,9% в годовом выражении - до 88,4 млрд кВт ч.

Выработка электроэнергии в Единой энергосистеме (ЕЭС) России в октябре текущего года сократилась на 3,9%, до 88,2 млрд кВт ч.

За январь - октябрь выработка электроэнергии в России, по данным ЦДУ ТЭК, уменьшилась на 3,5% в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, до 861,7 млрд кВт ч. Производство электроэнергии в ЕЭС России за десять месяцев снизилось на 3,6%, до 848,2 млрд кВт ч.

Потребление электроэнергии с начала года уменьшилось на 2,8%, составив 851,1 млрд кВт ч.

Добыча угля в России в октябре 2020 года уменьшилась по сравнению с показателем октября прошлого года на 12,7%, до 35,24 млн тонн. добавили в ЦДУ ТЭК.

Поставки российского угля на внутренний рынок за отчетный период упали на 4,2%, до 15,49 млн тонн. Экспорт угля в октябре практически не изменился и составил 17,25 млн тонн, импорт - вырос на 1,9%, до 1,7 млн тонн.

В январе - октябре 2020 года добыча угля сократилась на 9,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 328,439 млн тонн. Поставки на внутренний рынок снизились на 8,5%, до 133,44 млн тонн, экспортные поставки упали на 1,1%, до 161,75 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в январе - октябре 2020 года составила: СУЭК - 83,9 млн тонн угля (снижение на 1,4%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 33,05 млн тонн (снижение на 8,4%), ХК "СДС-Уголь" - 16,7 млн тонн (минус 18,7%), "Востсибуголь" - 10,92 млн тонн (минус 9,7%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 9,12 млн тонн (плюс 37,6%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 5,17 млн тонн (плюс 3,6%).

"Новатэк" за январь - октябрь 2020 года нарастил добычу газа на 2,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года - до 63,98 млрд куб. м, сообщили в ЦДУ ТЭК.

В октябре компания увеличила добычу газа на 3,9% - до 6,62 млрд куб. м.

"Роснефть" за 10 месяцев сократила добычу газа на 5,3% - до 48,4 млрд куб. м. При этом "Газпром нефть" нарастила добычу на 5,5% - до 34,5 млрд куб. м, "Лукойл" - на 1,7%, до 17,2 млрд куб. м. "Сургутнефтегаз" сократил добычу за 10 месяцев на 4,6%, до 7,6 млрд кубометров.