В России за сутки выявили 11 385 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 385. Общее количество инфицированных достигло 4 290 135. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,27%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,03%), Магаданской области (0,06%), Еврейской автономной области (0,07%).

В частности, за сутки было выявлено 986 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 693 - в Московской области, 385 - в Нижегородской области, 283 - в Воронежской области, 271 - в Ростовской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 332 455 человек.