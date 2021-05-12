Похороны погибших при стрельбе в школе в Казани пройдут 12 мая
Похороны погибших в результате стрельбы в гимназии пройдут в среду в Казани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Всего в результате стрельбы погибли девять человек, в том числе семь детей, 21 человек был ранен. Один 14-летний ребенок находится в критическом состоянии, ребенок не транспортабелен. Все погибшие накануне были опознаны. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.
Во вторник бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учебном заведении. Нападавший задержан. По факту стрельбы возбуждено дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат СК.
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