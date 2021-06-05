Главный редактор «Эхо Москвы» выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Главный редактор российской радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кяльбаджарском районе Азербайджана, передает в субботу Trend.

«Вчера двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе. В Карабахе много заминированных территорий. Двое наших коллег – Сирадж Абышев и Магеррам Ибрагимов, они ехали в транспортном средстве, как журналисты, освещать процессы и погибли, подорвавшись на мине. Война догоняет людей мирных профессий, на этот раз журналистов. Я выражаю соболезнования коллективам, где они работали, а также их семьям», - сказал он.

4 июня, около 11:00, автомобиль с сотрудниками телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район Азербайджана, подорвался на противотанковой мине в направлении села Сусузлуг.

В результате погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. Еще четыре человека получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.