Россия будет выпускать собственную линейку электромобилей

Собственная линейка электромобилей будет создана в России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По направлению технологического развития хочу отметить проект создания собственной линейки электромобилей. В том числе, на водородных топливных элементах", - сказал он.

Мишустин добавил, что также будут продвигаться высокотехнологные проекты в таких сферах, как микроэлектроника, беспроводная связь, разработка новых материалов.

"Будем <…> создавать и выводить на рынок сервисы беспилотного вождения судов. Новые технологии позволят увеличить скорость морских грузоперевозок, сократить эксплуатационные расходы судоходных компаний на миллиарды рублей. Все это существенно улучшит транспортную логистику страны", - сказал он.