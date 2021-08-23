Россияне стали лидерами по числу прибывших в Турцию иностранцев
Более 1,55 млн россиян посетили с января по июль 2021 года Турцию, став лидерами по числу прибывших за этот период в страну иностранцев. Такие данные обнародовало в понедельник Министерство культуры и туризма Турции на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
От общего числа иностранных туристов (10 млн) в январе - июле 2021 года россияне составили 15,4% (1,554 млн человек). Они обогнали Германию с 1,26 млн и Украину с 1,11 млн прибывших туристов. При этом только в июле, в разгар сезона, из России в Турцию приехало 807 тыс. граждан России.
За период с января по июль 2020 года, включая период жестких огранчиений из-за пандемии коронавируса, в Турцию прибыли только 332 тыс. россиян.
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