В ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Ростовом погибли три человека
Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе в Ростовской области.
Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
В результате ДТП три человека погибли, шесть пострадали.
"26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли 3 человека, еще 6 получили травмы", - сказал он.
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