В ДТП с микроавтобусом и грузовиком под Ростовом погибли три человека

Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе в Ростовской области.

Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В результате ДТП три человека погибли, шесть пострадали.

"26 декабря 2021 года ночью на трассе в Миллеровском районе столкнулись микроавтобус и грузовик, погибли 3 человека, еще 6 получили травмы", - сказал он.