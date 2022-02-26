В России за сутки госпитализировали 14 324 человека с коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 324, что на 4,1% меньше показателя предыдущего дня (14 937). Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Снижение количества госпитализаций произошло в 52 регионах, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 122 995, до 16 175 023. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,77%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 181 343, до 13 321 314. Днем ранее в штабе сообщили о 167 310 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 793, до 350 158. Днем ранее было выявлено 787 смертей.