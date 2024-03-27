БАКУ /Trend/ - Число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 143 человек, передает в среду Trend со ссылкой на МЧС России.

Отметим, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших закончились.

В отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус Сити Холла" в России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Они заключены под стражу сроком на 1 месяц и 28 дней, то есть до 22 мая 2024 года.

Таким образом, по решению суда лица, обвиняемые в совершении террористического акта - Далерджон Мирзоев, Саид Акрам Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Махаммадсобир Файзов были помещены в СИЗО.