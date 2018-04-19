Эрдоган и Си Цзиньпин обсудили двусторонние отношения и Сирию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону турецко-китайские отношения и ситуацию в Сирии, сообщают в четверг турецкие СМИ.

По данным СМИ, лидеры Турции и Китая обсудили двусторонние и региональные проблемы, подтвердили решимость укреплять сотрудничество во всех сферах, договорились продолжать инвестиции в проект "Шелковый путь".

Они также обменялись мнениями по последним событиям в Сирии и подчеркнули необходимость сохранения ее территориальной целостности и совместной борьбы с терроризмом.

Эрдоган отметил, что Турция с самого начала высказала свою позицию по отношению к использованию химического оружия и считает, что нельзя давать поводов для эскалации напряженности в Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.