На севере Турции произошел сильный пожар

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Кастамону на севере страны из-за утечки природного газа произошел взрыв, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва вспыхнул пожар. Сгорели семь частных домов.

По данным СМИ, жертв нет.

Пожар потушен.

Отметим, что в последний раз в Турции взрыв из-за утечки природного газа происходил в провинции Бурса на севере страны, погиб один человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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