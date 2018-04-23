На севере Турции произошел сильный пожар

23 апреля 2018 09:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Кастамону на севере страны из-за утечки природного газа произошел взрыв, пишут в понедельник турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва вспыхнул пожар. Сгорели семь частных домов.

По данным СМИ, жертв нет.

Пожар потушен.

Отметим, что в последний раз в Турции взрыв из-за утечки природного газа происходил в провинции Бурса на севере страны, погиб один человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Взрыв в Турции - имеются раненные
Турция 22 февраля 10:08
Взрыв в одной из школ турецкой провинции Измир, есть пострадавшие
Турция 6 февраля 13:35
В Турции прогремел взрыв, есть раненные и погибшие
Турция 8 ноября 2017 12:45
В Стамбуле прогремел взрыв, есть раненые
Турция 16 октября 2017 16:54
Число раненных в результате взрыва в Турции достигло восьми человек (ФОТО/ВИДЕО)
Турция 31 августа 2017 10:00
В Турции прогремел взрыв рядом с офисом NATO
Турция 22 июня 2017 10:11
Полиция задержала подозреваемого в причастности к атаке на востоке Турции
Турция 18 августа 2016 06:03
На юго-востоке Турции прогремел взрыв, есть погибшие
Турция 10 августа 2016 10:54
В Стамбуле взорвали полицейский автомобиль, есть пострадавшие (обновляется) (ФОТО)
Турция 7 июня 2016 14:05
В Турции прогремел взрыв, есть пострадавшие
Турция 11 апреля 2016 12:01
В Турции прогремел взрыв, ранены трое военнослужащих
Турция 28 марта 2016 10:34
Террорист-смертник взорвал себя в Стамбуле: 5 погибших, 38 раненых (Обновлено)
Турция 19 марта 2016 18:28
В Турции прогремел взрыв, есть раненые
Турция 17 февраля 2016 09:21
Террорист-смертник взорвал себя в Стамбуле, 10 погибших, 15 раненых (Обновлено) (ФОТО-ВИДЕО)
Турция 12 января 2016 14:00
Теракт в числе версий взрыва на газопроводе Баку-Тбилиси-Эрзурум
Энергетика 4 августа 2015 10:23
В одном из отелей Турции произошел взрыв, есть раненые (версия 2)
Турция 24 июля 2015 14:20
В одном из отелей Турции произошел взрыв, есть раненые
Турция 24 июля 2015 14:01
На химзаводе в Турции произошел взрыв
Турция 19 июня 2015 08:44