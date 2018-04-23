На севере Турции произошел сильный пожар

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Кастамону на севере страны из-за утечки природного газа произошел взрыв, пишут в понедельник турецкие СМИ.
Сообщается, что в результате взрыва вспыхнул пожар. Сгорели семь частных домов.
По данным СМИ, жертв нет.
Пожар потушен.
Отметим, что в последний раз в Турции взрыв из-за утечки природного газа происходил в провинции Бурса на севере страны, погиб один человек.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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