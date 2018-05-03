В Турции конфискована крупная партия наркотиков

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана на юге страны конфискованы 275 кг наркотиков на сумму 38 тысяч лир, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в четверг.

«В рамках операций против наркоторговцев, проведенных сегодня, задержаны 80 человек», - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 кг героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 кг психотропных веществ и 202 кг наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Официальный курс на 3 мая - 4.1282 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.