В Турции конфискована крупная партия наркотиков

3 мая 2018 10:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана на юге страны конфискованы 275 кг наркотиков на сумму 38 тысяч лир, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в четверг.

«В рамках операций против наркоторговцев, проведенных сегодня, задержаны 80 человек», - говорится в сообщении полиции.

Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 кг героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 кг психотропных веществ и 202 кг наркотического вещества «банзай».

За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.

В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.

Официальный курс на 3 мая - 4.1282 TL/USD.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Турции конфискована крупная партия героина
Турция 19 апреля 10:41
В Турции задержан один из палачей ИГ
Турция 13 апреля 11:58
Полиция Турции конфисковала крупную партию наркотиков
Турция 13 апреля 10:57
В Турции конфискована крупна партия наркотиков
Турция 9 апреля 18:43
В Турции конфискована крупная партия героина
Турция 27 марта 09:22
В Турции конфискована крупная партия наркотиков
Турция 19 марта 11:58
МВД Турции сообщило о конфискации более 3,5 тонны героина
Турция 6 марта 15:20
В Стамбуле проводится операция против наркоторговцев
Турция 26 января 09:47
Азербайджанские художники участвуют в международном семинаре в Турции (ФОТО)
Культура 24 января 14:37
Полиция Стамбула проводит операцию против наркоторговцев
Турция 16 января 09:23
Полиция Стамбула конфисковала 500 кг наркотических веществ
Турция 8 января 12:28
Qatar Airways начала выполнять прямые рейсы в турецкую провинцию Адана
Бизнес 7 ноября 2017 09:41
В Стамбуле проводится операция против наркоторговцев
Турция 14 сентября 2017 09:52
В одном из турецких портов конфискована крупная партия наркотиков
Турция 11 сентября 2017 09:47
В Турции разыскиваются террористы в полицейской униформе
Турция 14 августа 2017 13:21
В Турции задержаны 30 членов РПК
Турция 11 августа 2017 09:42
Полиция Стамбула продолжает операции против наркоторговцев
Турция 3 августа 2017 09:53
Эрдоган призывает к более серьезной борьбе с наркоманией
Турция 22 июня 2017 12:54