В Турции конфискована крупная партия наркотиков

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Адана на юге страны конфискованы 275 кг наркотиков на сумму 38 тысяч лир, говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в четверг.
«В рамках операций против наркоторговцев, проведенных сегодня, задержаны 80 человек», - говорится в сообщении полиции.
Отметим, что ранее МВД Турции сообщило о конфискации 3722 кг героина в течение января-февраля 2018 года. Также были конфискованы 16 802 кг психотропных веществ и 202 кг наркотического вещества «банзай».
За два месяца в рамках борьбы с наркоторговлей были задержаны 3 823 человека, среди которых есть иностранные граждане.
В 2017 году в Турции были конфискованы 20 тысяч тонн героина.
Официальный курс на 3 мая - 4.1282 TL/USD.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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