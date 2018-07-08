В Турции при сходе поезда с рельсов погибли десять человек, 73 ранены (ФОТО) (Обновлено)

21:41 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - Десять человек погибли, 73 ранены в результате схода с рельсов пассажирского поезда в турецком городе Чорлу, сообщают турецкие СМИ.

Губернатор провинции Текирдаг Мехмет Чейлан заявил, что пострадавших эвакуировали с места крушения на вертолетах. По его словам, причиной аварии стали плохие погодные условия.

20:54 (GMT+4) В городе Чорлу турецкой провинции Текирдаг сошли с рельсов шесть вагонов пассажирского поезда. Об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что в результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. На месте работают спасательные службы.

Согласно сообщениям СМИ в поезде было около 360 пассажиров.

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