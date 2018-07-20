В Турции за связи с ИГ задержали дочь экс-главы УФМС Чечни

20 июля 2018 08:08 (UTC+04:00)

Пять человек задержаны в Турции по подозрению в связях с террористической группировкой ИГ ("Исламское государство"), сообщает ТАСС со ссылкой на Daily Sabah.

По информации, среди задержанных - дочь экс-главы руководителя УФМС России по Чеченской Республике Асу Дудуркаева. Задержание произошло еще 4 июля в Стамбуле.

В ноябре 2013 года глава Чечни Рамзан Кадыров отправил Дудуркаева в отставку в связи с тем, что его дочь состояла в рядах террористов в Сирии.

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