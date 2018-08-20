Турция инициировала спор в ВТО с США

20 августа 2018 19:59 (UTC+04:00)

Турция обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт организации.

"Турция запросила проведение консультаций в ВТО с Соединенными Штатами относительно дополнительных импортных пошлин, введенных США на стальную и алюминиевую продукцию. Запрос был передан членам ВТО 20 августа", - говорится в документе. "Турция утверждает, что эти меры не соответствуют целому ряду положений ВТО", - отмечается в тексте.

В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), предоставив отсрочку ряду стран, среди которых была Турция. С 1 июня эти меры вступили в действие в отношении ближайших экономических партнеров США - Евросоюза, Канады и Мексики.

10 августа президент США Дональд Трамп распорядился удвоить пошлины на сталь и алюминий из Турции, повысив их до 50% и 20% соответственно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ответ заявил о бойкоте всей американской электроники и повысил пошлины на ряд товаров из США.

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