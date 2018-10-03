Адвокат осужденного в Турции американского пастора обратился в конституционный суд

3 октября 2018 11:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Исмаил Халавурт, адвокат осужденного в Турции американского пастора Эндрю Брансона, обратился в конституционный суд, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что ранее Халавурт обратился в суд по тяжким преступлениям для отмены решения о домашнем аресте Брансона.

Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп пообещал ввести против Турции "большие санкции" за задержание американского пастора Эндрю Брансона, который обвиняется в пособничестве попытке переворота в Турции в 2016 году.

"США наложат большие санкции на Турцию за долговременное задержание пастора Эндрю Брансона, замечательного христианина, семьянина и великолепного человека. Он очень страдает. Этот невиновный верующий человек должен быть освобожден немедленно!" - написал Трамп в Twitter.

Отметим, что суд в турецкой провинции Измир постановил ранее перевести под домашний арест американского пастора Эндрю Брансона. Решением суда от 25 июля Брансону запрещено покидать пределы Турции. Неделю назад тот же суд отклонил ходатайство защиты пастора об освобождении. Следующие слушания по делу Брансона назначены на 12 октября.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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