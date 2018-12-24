В Турции задержан террорист из России

БАКУ /Trend/ - В рамках антитеррористической операции в турецкой провинции Адана задержан уроженец Чечни, гражданин России. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что задержанный, имя, которого не упоминается, является членом террористической организации «Хайят Тахрир аль-Шам» и планировал теракт в преддверии новогоднего праздника.

Также сообщается, что задержанный участвовал в боях в Сирии и являлся близким ранее арестованного гражданина Узбекистана Абдулгадира Машарипова по прозвищу Абу Мухаммед Хорасани, который организовал бойню в ночном клубе «Reina» в Стамбуле первого января 2017 года.

О других деталей операции не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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