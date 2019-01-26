В Стамбуле прогремел взрыв, имеются раненые

26 января 2019 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле в районе Бююкчекмедже у входа в одно из зданий прогремел взрыв, пишет Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате взрыва по предварительным данным получили ранения три человека, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.

Сообщается также, что после взрыва начался пожар. На место инцидента прибыли бригады спасателей и скорой помощи.

О причинах взрыва и о других деталях инцидента не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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