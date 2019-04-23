Турция и Иран будут сотрудничать в сфере градостроительства

23 апреля 2019 12:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Иран будут сотрудничать в сфере градостроительства и охраны окружающей среды, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, соглашения о сотрудничестве в этих областях были обсуждены в Тегеране между замминистра окружающей среды и градостроительства Турции Фатимой Варанком и министром коммуникаций и градостроительства Ирана Мухаммедом Ислами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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