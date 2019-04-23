БАКУ /Trend/ - Турция и Иран будут сотрудничать в сфере градостроительства и охраны окружающей среды, сообщает Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, соглашения о сотрудничестве в этих областях были обсуждены в Тегеране между замминистра окружающей среды и градостроительства Турции Фатимой Варанком и министром коммуникаций и градостроительства Ирана Мухаммедом Ислами.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.