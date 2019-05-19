Эрдоган: Турция совместно с Россией может начать производить С-500

19 мая 2019 05:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция совместно с Россией может начать производить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 после поставок Анкаре ЗРК С-400. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп тайип Эрдоган.

"Мы закрыли тему по С-400. То есть мы ни в коем случае не отступим в покупке С-400. Россия поставит нам их в июле или может даже раньше. С-400 - это система обороны, а не атаки. Россия предложила нам очень хорошие условия. После этого речь пойдет и об С-500, в том числе их совместном производстве, как и с С-400", - сказал Эрдоган.

Глава государства отметил, что американская сторона уже передала Турции пять истребителей F-35 и турецкие пилоты проходят на них обучение в США.

"Рано или поздно США передаст все истребители F-35 Турции", - добавил он.

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