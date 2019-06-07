ВС Турции изъяли большое количество оружия боевиков РПК

БАКУ /Trend/ - В рамках масштабной операции на севере Ирака ВС Турции изъяли большое количество оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств в пещерах и убежищах боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, в ходе операции в районе Хакурк обнаружены укрытие и две пещеры, в которых предположительно скрывались террористы.

В данных пещерах найдены 470 единиц боеприпасов, 34 детонатора, шесть раций, десять противогазов, сумка с медицинским оборудованием, документы, продукты питания и тд.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, начав их также в районах Авашин-Байсан и Метина.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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