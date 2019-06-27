Минобороны Турции и Греции обсудили региональные вопросы

27 июня 2019 09:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар и начальник Генерального штаба национальной обороны Греции Евангелос Апостолакис обсудили региональные вопросы. Об этом пишет в четверг Trend в со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что встреча двух министров прошла в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По данным СМИ, также было обсуждено укрепление двусторонних отношений.

О других деталях переговоров не сообщается.

Отметим, что 10 апреля Турция и Греция обсудили региональные вопросы в ходе визита в Афины замминистра иностранных дел Турции Седата Онала.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции зарегистрирована рекордная жара
Турция 02:16
Эрдоган: Страны НАТО не должны угрожать друг другу санкциями
Турция 00:25
За пять дней в Тунджели нейтрализованы восемь террористов РПК
Турция 26 июня 23:23
Турция не получит F-35, если купит C-400, заявили в Пентагоне
Турция 26 июня 22:57
ВВС Турции нейтрализовали двух террористов РПК на севере Ирака
Турция 26 июня 22:19
В Турции в результате ДТП погибли два человека
Турция 26 июня 04:08
Лента новостей
День Вооруженных сил Азербайджана отметили в Тбилиси
Политика 09:22
Трамп хочет обсудить с Моди отмену высоких пошлин Индии на товары из США
Другие страны 09:17
Туркменистан приобретет технологическое оборудование
Туркменистан 09:06
Туркменистан нацелен на экспорт продукции бытовой химии
Туркменистан 09:05
СМИ: Китай и США предварительно договорились объявить мир в торговой войне
Китай 08:48
Число пострадавших при аварийной посадке самолета в РФ возросло до 22 (Обновлено)
Россия 08:30
Главы МИД Китая и Японии обсудили участие Си Цзиньпина в саммите G20
Китай 08:25
Взрыв в производственном цеху в Китае, есть погибшие и пострадавшие
Китай 07:45
Boeing обсуждает с клиентами компенсацию за простой 737 MAX
США 07:32