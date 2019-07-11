ЕС готовит санкции против Турции за геологоразведку в водах Кипра

Европейский союз рассматривает введение ограничительных мер в отношении Турции из-за проведения Анкарой геологоразведочных работ у побережья международных вод, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В свете продолжения геологоразведочных работ Турции, ЕС решил приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению по воздушному транспорту и принял решение отказаться от дальнейших встреч на высоком уровне на неопределенное время", - приводит агентство выдержку из документа, который будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел ЕС 15 июля в Брюсселе.

Помимо этого, Совет ЕС предложит сократить финансовую поддержку Турции на 2020 год, а также призовет Европейский инвестиционный банк пересмотреть свою деятельность в отношении Турции. Как отмечает агентство, Евросоюз готов ввести и более жесткие санкции в отношении страны, если та не прекратит геологоразведочные работы.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

Отметим что в понедельник восьго июля Турция направила второе буровое судно под названием Yavuz к самой северной оконечности острова, полуострову Карпас. Разрешение на право работы в этом районе турки-киприоты выдали государственной турецкой нефтяной компании.

Европейский Союз во вторник раскритиковал Турцию за планы бурить в этом районе, предупреждая, что готовит "соответствующие меры".

Но министр энергетики Турции Фатих Донмез сказал, что поиск запасов углеводородов будет продолжаться "непрерывно".

"Мы будем продолжать деятельность по бурению, которая вытекает из наших собственных законных прав, непрерывно", - сказал он.

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