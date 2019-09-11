В Турции задержано более 180 нелегалов

11 сентября 2019 23:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Измир задержана лодка с нелегальными мигрантами, сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, на борту надувной лодки надувной лодки находился 181 мигрант.

Мигранты были задержаны береговой охраной в районах Сеферихисар, Дикили и Чешме.

Отмечается, что нелегальные мигранты были взяты под стражу. Все они являются выходцами из Сирии, Центральной Африки, Египта, Палестины, Нигерии и Сомали.

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