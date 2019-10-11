БАКУ /Trend/ - Операция ВС Турции "Источник мира" направлена не против курдского населения Сирии, а против действующих на территории этой страны террористических организаций. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что турецкие военные находятся в Сирии "не для расчленения этой страны, а для защиты проживающего там населения, его прав".

"Операции Турции на севере Ирака и Сирии не направлены против территориальной целостности и суверенитета этих стран", - заявил президент Эрдоган.

"Мы очистим от террористических организаций восток Евфрата, так же, как мы сделали это на западе Евфрата. Обеспечим безопасность наших южных границ, а также безопасное возвращение сирийцев на родину", - выразил уверенность турецкий лидер.

Он напомнил, что в течение длительного периода борьбы с терроризмом Турция потеряла тысячи военных и мирных жителей, столкнулась с «варварскими действиями, направленными против детей, младенцев и школ».

Президент Эрдоган отметил также, что Запад игнорирует тот факт, что PYD /YPG такая же террористическая организация, как ИГ и РПК.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.