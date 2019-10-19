Эрдоган: Каждый, кто ведет искреннюю борьбу с терроризмом, должен поддержать Турцию

19 октября 2019 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Каждый, кто ведет искреннюю борьбу с терроризмом, должен поддержать Турцию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в провинции Кайсери.

"Если по истечении 120 часов условия договоренности с США не будут выполнены, Турция продолжит операцию на севере Сирии", - сказал Эрдоган.

По его словам, Турция с самого начала не шла на уступки по выдвинутым ею условиям.

"Если данные Турции обещания не будут выполнены, мы не станем ждать, как раньше, а продолжим начатую операцию", - сказал Эрдоган.

Президент отметил, что в районе проведения операции "Источник мира" дислоцированы силы сирийского режима, которые находятся под защитой ВКС России.

"Мы обсудим этот вопрос с президентом России и найдем решение", - сказал Эрдоган.

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