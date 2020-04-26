Турция эвакуировала еще 1411 своих граждан из-за рубежа

БАКУ /Trend/ - Турция эвакуировала из восьми стран 1411 граждан своей страны.

Об этом на своей странице в Твиттер сообщил заместитель министра иностранных дел Явуз Селим Кыран, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Замминистра отметил, что граждане отправлены на родину девятью рейсами из США, Джибути, Эфиопия, Гана, Мавритания, Нигерия, Сенегал и Сомали.

Впервые коронавирус нового типа (Covid-19) был выявлен 12 декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубей в Китае, и за короткий период перекинулся на другие города и страны.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса пандемией.

Вирус в основном передается воздушно-капельным путем, он может распространяться при кашле, чиханье, через капли слюны или выделения из носа. Кроме этого, существует шанс заражения контактным путем.

Смертельный вирус передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Симптомы заболевания: высокая температура, боль в горле, кашель, одышка и диарея. Позже развиваются пневмония и почечная недостаточность, которые приводят к летальному исходу.