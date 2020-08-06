9 турецких парламентариев заразились коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Девять турецких парламентариев заразились коронавирусом, передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается что, в настоящее время все зараженные коронавирусом депутаты проходят курс лечения.

«В целом 35 сотрудников парламента Турции заражены коронавирусом, в том числе 9 парламентариев», - пишут турецкие СМИ.

Отметим, что за последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 18 человек, общее число летальных случаев от заболевания достигло 5 765.

Общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом по стране выросло до 234 934 человек, за прошедшие 24 часа 1 083 теста на наличие вируса дали положительный результат.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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