Турецкий военный погиб в ходе антитеррористической операции

БАКУ /Trend/ - Один турецкий военнослужащий погиб в ходе антитеррористической операции в провинции Агры, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, военнослужащий получил ранение в результате попадания осколка шрапнели во время уничтожения первой необходимости, обнаруженных в пещере террористов.

После оказания первой медицинской помощи он был доставлен на вертолете в учебно-исследовательский госпиталь провинции Агры.

Из-за тяжелого состояния здоровья военнослужащего доставили в исследовательскую больницу Университета Ататюрка. Несмотря на усилия врачей спасти его не удалось