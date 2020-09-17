Граждане Ирана увеличили закупку недвижимости в Турции
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Нефтегазовая компания Казахстана примет участие в совместных усилиях по решению проблем изменения климата
SECO: Швейцарские компании могут стать ценными партнерами в развитии неэнергетического сектора Азербайджана
В Азербайджане изменились требования по созданию сайтов госорганов в связи с соблюдением норм государственного языка
Армян за границей разгневало не только военное поражение, но и сплоченная активность нашей диаспоры — Госкомитет Азербайджана (ФОТО)
В Азербайджане посредством электронной кредитной платформы предпринимателям выдано более 50 млн манатов
Уголовное дело в отношении лиц, производивших и продававших контрафактные алкогольные напитки в Баку, направлено в суд
Армения перебрасывает из Ливана на оккупированные территории Азербайджана не семьи армян, а хорошо обученных армянских боевиков – арабский журналист-исследователь